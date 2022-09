65 Jahre alter Mann aus Lindenfels wird vermisst

Lindenfels. Seit Freitagmorgen um 10.30 Uhr wird ein 65-jähriger

Bewohner eines Lindenfelser Seniorenheims vermisst. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann ist nach Angaben der Beamten schlecht zu Fuß und wegen einer Erkrankung unbedingt auf regelmäßige Medikamenteneinnahme angewiesen. Er wird wie folgt beschrieben: 1,64 Meter groß, normale Statur mit Bauchansatz, sehr kurze Haare. Beim Laufen zieht er ein Bein nach. Bekleidet ist er mit einer weißen

Trainingsjacke mit grünen Streifen an den Ärmeln und einer dunkelgrünen Trainingshose.

Eventuell hat er eine blaue Reisetasche dabei. Letztmalig gesehen wurde er im

Bereich einer Bushaltestelle in Lindenfels. Bisherige Suchmaßnahmen verliefen

erfolglos. Aktuell sind erneut Suchhunde im Einsatz. Hinweise nimmt die

Polizeistation Bensheim unter Telefon 06251/84680 entgegen.

