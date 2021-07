61-jähriger Mann aus Pflegeeinrichtung vermisst

Odenwald. Die Polizei an der Bergstraße sucht seit Donnerstagvormittag (08.07.) den 61 Jahre alten Dubravko Vekic. Der Mann hat gegen 11 Uhr eine Pflegeeinrichtung im Kammersänger-Joachim-Sattler-Weg in Affolterbach zu einem Spaziergang verlassen und ist seitdem nicht mehr gesehen worden. Die Absuche in der Einrichtung und der näheren Umgebung brachte noch nicht den gewünschten Erfolg. Herr Vekic hat keine räumliche und zeitliche Orientierung. Mutmaßlich findet er den Weg nach Hause nicht mehr alleine zurück.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vermisste ist 1,86 Meter groß und korpulent. Er trägt eine schwarze Jacke und schwarze Turnschuhe mit neongelben Seitenteilen. Der starke Raucher soll einen auffallenden "Tippelgang" haben.

Alle Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort werden von der Polizei in Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen