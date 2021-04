60 neue Infektionsfälle im Kreisgebiet

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Weitere 1,5 Millionen Menschen in Hessen können sich ab sofort für eine Corona-Schutzimpfung anmelden. Wie Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Freitag in Wiesbaden sagte, ist nun die Registrierung für die Priorisierungsgruppe drei möglich.

Zu dieser Gruppe gehören neben Menschen im Alter zwischen 60 und 69 Jahren Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf sowie Angehörige bestimmter Berufsgruppen. Dazu zählen den Angaben zufolge unter anderem Menschen mit Immundefizienz oder Autoimmunerkrankungen sowie Herzinsuffizienz. Auch Feuerwehrleute und andere bestimmte Berufsgruppen sind nun berechtigt, sich für einen Impftermin anzumelden.

Im Impfzentrum des Kreises Bergstraße wurden einer Mitteilung aus dem Landratsamt von gestern Abend mittlerweile 43 982 Erst- und 18 457 Zweitimpfungen verabreicht.

Unterdessen gab es auch gestern wieder zahlreiche neue Infektionsfälle. Der Kreis meldete am Freitagabend 60 neue Fälle – darunter je elf in Viernheim und Lampertheim, sechs in Heppenheim, je vier in Bensheim und Einhausen und zwei in Lorsch. Zudem musste vom Kreis ein weiterer Todesfall gemeldet werden. Dabei handelt es sich um eine 75 Jahre alte Person aus Viernheim.

Die Inzidenz für den Kreis Bergstraße erreicht nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamtes damit einen Wert von 161,18. Bekanntlich weichen die Zahlen gegenwärtig allerdings deutlich von denen ab, die das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht hat. Und da die RKI-Zahlen maßgeblich für die Frage sind, ob die Notbremse wirksam wird oder nicht, ist eine Umsetzung der schärferen Regelungen für den Kreis aktuell nicht vorgesehen. Denn am Donnerstag hatte die Bergsträßer Inzidenz laut RKI noch unter 100 gelegen. Um wirksam zu werden, muss die Inzidenz nach RKI-Zahlen an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Marke von 100 überschreiten. Das ist damit (noch) nicht der Fall.

Anders sieht es im nördlichen Nachbarkreis Darmstadt-Dieburg aus: Dort gilt ab heute die Notbremse – und damit unter anderem auch eine Ausgangssperre.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 36 Betten belegt – davon neun mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; einer von ihnen muss invasiv beatmet werden.

Hessenweit wurden binnen 24 Stunden weitere 2010 Corona-Fälle registriert. Außerdem gab es weitere 24 Todesfälle, die mit dem Virus in Zusammenhang gebracht wurden. Die landesweite Inzidenz erhöhte sich auf 165,6 nach 161,5 am Vortag.

Unterdessen haben sich bundesweit bekannte Künstler in einer umstrittenen Aktion kritisch mit der neuen „Bundes-Notbremse“ auseinandergesetzt. Mehr als 50 bekannte Schauspieler, das Who’s who der deutschen Film- und Fernsehschauspielerzunft mit großer Followerpower, stellte am Donnerstagabend auf Instagram und Youtube unter dem Schlagwort „alles dicht machen“ kurze Videos online, in denen die Corona-Politik der Bundesregierung kritisch-ironisch hinterfragt wird.

Unbestritten geht es dem Kunst- und Kulturbetrieb der Republik wirtschaftlich schlecht. Unerwähnt bleibt in den Clips, dass es milliardenschwere Hilfen von Bund und Ländern auch für Kunst, Kultur und freischaffende Selbstständige gegeben hat und gibt.

Kritik sei normal, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er könne sich vorstellen, mit den Initiatoren zu sprechen. Beifall gab es für die Aktion unter anderem von der AfD und Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. red/dpa

