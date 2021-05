60 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Dienstag

Bergstraße. Im Kreis Bergstraße sind heute 60 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet. Die Gesamtzahl der Opfer liegt bei 308. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Pandemie 10.292 Infektionsfälle registriert worden.

Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (12), Heppenheim (3), Lautertal (9), Lindenfels, Lorsch (2) und Zwingenberg (3) sowie aus Birkenau, Bürstadt (3), Fürth, Groß-Rohrheim, Hirschhorn, Lampertheim (7), Mörlenbach und Viernheim (15). Zu neu betroffenen Einrichtungen zählen die Heinrich-Metzendorf-Schule und die Karl-Kübel-Schule in Bensheim.

Dem Kreis sind zurzeit 961 aktive Infektionsfälle bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 30 Patienten behandelt. Darunter sind 26 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 362 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 133,52 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Dieser Wert wird morgen auf 131 sinken.

Das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) hat für heute (Stand: 3.10 Uhr) eine Inzidenz von 134,3 (Vortag: 134,6) für den Kreis Bergstraße ermittelt. Dieser Wert ist maßgeblich für die Anwendung der Corona-"Notbremse", die von Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde. Er liegt seit Freitag wieder unter 165. Sofern das für die kommenden zwei Werktage so bleibt, werden die Beschränkungen bei Schulen und Kindergärten wieder aufgehoben. Das könnte frühestens am Montag, 10. Mai, greifen. Dann könnten auch Erleichterungen beim Einkaufen in Kraft treten, da die Inzidenz seit dem Wochenende unter 150 liegt. Beim RKI sind für den Kreis 10.233 Infektionsfälle und 310 Todesopfer registriert.

Das Bekämpfungskonzept des Landes

Inzidenz unter 35: Standardmaßnahmen zur Eindämmung des Pandemiegeschehens, wöchentliche Meldeverpflichung, Einbindung von Nachbarkommunen und des Koordinierungsbeirats regionales Pandemiegeschehen des Landes.

Standardmaßnahmen zur Eindämmung des Pandemiegeschehens, wöchentliche Meldeverpflichung, Einbindung von Nachbarkommunen und des Koordinierungsbeirats regionales Pandemiegeschehen des Landes. Ab einer Inzidenz von 35: Erweiterte Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der Corona- Verordnungen des Landes und Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, regelmäßiger Austausch mit dem Koordinierungsbeirat regionales Pandemiegeschehen des Landes.

Erweiterte Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der Corona- Verordnungen des Landes und Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, regelmäßiger Austausch mit dem Koordinierungsbeirat regionales Pandemiegeschehen des Landes. Ab einer Inzidenz von 50: Sicherstellung nochmals erweiterter Schutzmaßnahmen, Ausbau der Kontaktpersonen-Nachverfolgung, regelmäßige Abstimmung mit dem Koordinierungsbeirat regionales Pandemiegeschehen des Landes.

Sicherstellung nochmals erweiterter Schutzmaßnahmen, Ausbau der Kontaktpersonen-Nachverfolgung, regelmäßige Abstimmung mit dem Koordinierungsbeirat regionales Pandemiegeschehen des Landes. Ab einer Inzidenz von 75: Prüffall landesweites Infektionsgeschehen, Personalausbau für die Kontaktpersonen-Nachverfolgung auch unter Hinzuziehung externer Kräfte, der Planungsstab stationäre Versorgung übernimmt die Steuerung der medizinischen Lage.

Prüffall landesweites Infektionsgeschehen, Personalausbau für die Kontaktpersonen-Nachverfolgung auch unter Hinzuziehung externer Kräfte, der Planungsstab stationäre Versorgung übernimmt die Steuerung der medizinischen Lage. Ab einer Inzidenz von 100: Verhängung von Betretungsverboten für Orte beziehungsweise Plätze, Sperrung von Ausflugszielen, Intensivierung der Ordnungsmaßnahmen bei Verstößen gegen Kontaktverbote.

Verhängung von Betretungsverboten für Orte beziehungsweise Plätze, Sperrung von Ausflugszielen, Intensivierung der Ordnungsmaßnahmen bei Verstößen gegen Kontaktverbote. Bei weiterem Anstieg: Verhängung von nächtlichen Ausgangssperren.

Verhängung von nächtlichen Ausgangssperren. Ab einer Inzidenz von 200: Schulunterricht im Distanzunterricht mit Ausnahme von Abschlussklassen und Abschlussprüfungen. red Grundlage des Konzepts ist die sogenannte Inzidenz. Damit ist die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf die Einwohnerzahl des Kreises Bergstraße gemeint.

In Hessen sind 387 weitere Corona-Fälle registriert worden. Weitere 29 Menschen starben, damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle auf 6933. Hessenweit wurden bisher 265.989 Corona-Fälle gemeldet.

