60 Jahre Kampf für Menschenrechte an der Bergstraße

Bergstraße. Seit 60 Jahren gibt es Amnesty International. Aus Anlass des Jubiläums wird sich Amnesty International Gruppe Bergstraße am Samstag, 2. Oktober, von 10 bis 15 Uhr am Bürgerwehrbrunnen präsentieren.

Am 28. Mai 1961 veröffentlicht der britische Anwalt Peter Benenson in der Zeitung „The Observer“ den Artikel „The Forgotten Prisoners“. Dieser „Appeal for Amnesty“ ist der Beginn der Menschenrechtsorganisation. Grundlage der Arbeit von Amnesty International ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die 1948 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Jeder Mitgliedstaat der UNO verpflichtet sich, die Erklärung einzuhalten.

Seit 1978 ist Amnesty International Gruppe Bergstraße auch in Bensheim vertreten. „Auch 60 Jahre nach der Gründung von Amnesty International setzen sich Menschen für Menschenrechte ein“, heißt es in der Ankündigung zu der Jubiläumsveranstaltung in Bensheim. 2021 erhält Amnesty International nach eigenen Angaben Unterstützung von mittlerweile zehn Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Dabei habe sich der Blick geweitet auf Themen wie Kampf gegen Diskriminierung und Rassismus, für das Recht der sexuellen Selbstbestimmung, für die Rechte der geflüchteten Menschen und für die Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte. red