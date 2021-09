60-Jähriger verursacht alkoholisiert Unfall und wird dabei schwer verletzt

Weinheim. Mit schweren Verletzungen wurde am frühen Montagmorgen (13.09.) in Weinheim ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Er war zuvor gegen 2.15 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Weinheimer Straße unterwegs und gegen einen geparkten Mercedes der V-Klasse geprallt. Zeugen hatten einen lauten Knall gehört und Polizei und Rettungsdienste verständigt, die den 60-Jährigen schließlich aus seinem total beschädigten

Fahrzeug bargen. Ein erster Alkoholtest ergab etwas über 1,2 Promille. Eine Blutprobe und seinen Führerschein musste der 60-Jährige daraufhin abgeben. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren

Tausend Euro.

