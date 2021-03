  58-Jährige nach Sturz gestorben

Odenwald. Aufgrund von schweren inneren Kopfverletzungen ist am Sonntagmorgen (28.2.) eine 58 Jahre alte Frau im Krankenhaus in Erbach/Ow. verstorben. Die bereits durch Vorerkrankungen belastete 58-Jährige war am Samstag (27.2.) ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sie in einem Discount-Markt in der Erbacher Marktstraße plötzlich umgefallen war. Weil das Sturzgeschehen nicht unbedingt zum Tod geführt hätte, wurde die Kriminalpolizei verständigt, die sofort ihre Ermittlungen aufnahm. Im Zuge dessen wurde zunächst der Lebensgefährte der Verstorbenen vernommen. Hierbei konnten keine Anhaltspunkte erlangt werden, die Aufschluss zu den Hintergründen der schweren Verletzungen gegeben hätten oder

auf eine Gewalttat hindeuten.

