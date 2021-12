57 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Montag

Coronavirus Corona-Inzidenz in Hessen sinkt leicht - Zahl der Impfungen verdoppelt

Die Zahl der erfassten Corona-Neuinfektionen in einer Woche pro 100 000 Einwohner veränderte sich von 271,1 am Vortag auf 269,2 (Stand: 3.27 Uhr), wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin hervorgeht.

