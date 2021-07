Im Juli waren im Landkreis Bergstraße 5436 arbeitslos gemeldet. Im Juni waren es noch 5540 Personen. Die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen ist damit um 104 Personen (-1,9 Prozent) gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2020 sank die Arbeitslosenzahl um 1148 Personen (-17,4 Prozent). Die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen im Kreisgebiet lag im aktuellen Juli bei 3,7 Prozent. Im Vorjahr waren es 4,4 Prozent.

Die südhessischen Betriebe und Verwaltungen meldeten im Juli 1556 neu zu besetzende sozialversicherungspflichtige Stellen. Das sind 323 (+26,2 Prozent) mehr als Vormonat und 583 (+59,9 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. Insgesamt verzeichnete die Agentur für Arbeit Darmstadt im Juli 5814 offene Stellen im Bestand, 492 (+9,2 Prozent) mehr als noch vor einem Monat und 1367 (+30,7 Prozent) mehr als vor einem Jahr.

„Wirtschaft nimmt Fahrt auf“

„Die Wirtschaft in Südhessen nimmt wieder an Fahrt auf, allerdings fehlt es nun in vielen Branchen an Personal und auch in etlichen Bereichen an Rohstoffen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit Darmstadt. Die Jobchancen für Fachkräfte hätten sich in Folge der Corona-Pandemie je nach Beruf sehr unterschiedlich entwickelt. Der Arbeitsmarkt verändere sich auch strukturell, das Thema Fachkräftemangel bleibe jedoch aktuell.

„Besonders groß ist die Fachkräftelücke in den MINT-Berufen, in einzelnen technischen Berufsfeldern, dem Baugewerbe und weiteren Handwerksberufen sowie in Gesundheits- und Pflegeberufen,“ so Birgit Förster, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Darmstadt.

Im Juli waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Darmstadt 20.403 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen um 103 Personen gesunken. Die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen liegt bei 4,5 Prozent. Im Vorjahr waren es 5,3 Prozent.

Im Agenturbezirk waren in diesem Monat 1898 Jugendliche unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat ist im Juli die Jugendarbeitslosigkeit um 151 (+8,6 Prozent) gestiegen. Der Anteil der 15- bis unter 25-Jährigen beträgt 9,3 Prozent.

Im Juli waren 6782 Arbeitslose 50 Jahre und älter. Im Vormonat waren es 6901 (-1,7 Prozent). red