54-Jährige mutmaßlich von eigenem Sohn getötet

Offenbach (dpa/lhe) - Nach dem Tod einer 54-jährigen Frau in Offenbach gilt ihr Sohn als tatverdächtig. Der 26-Jährige sei widerstandlos am Tatort festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Am Montagabend habe er selbst den Notruf alarmiert und mitgeteilt, dass er mit einem Messer auf seine Mutter eingestochen habe. Die 54-Jährige starb demnach noch am Tatort an ihren Stichverletzungen.

Am Dienstag soll der Leichnam obduziert werden und der 26-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn werde aktuell wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt. Laut Polizei sind das Motiv und weitere Einzelheiten noch unklar.