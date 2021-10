54 Corona-Fälle an der Bergstraße am Donnerstag

Bergstraße. Nach Angaben des Kreises Bergstraße sind am Donnerstag 54 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das RKI gibt für den Kreis eine Inzidenz von 110 an. Laut den Angaben im Divi-Intensivregister sind im Kreis Bergstraße aktuell 35 von 42 Betten belegt. Fünf an Covid 19 erkrankte sind in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden vier invasiv beatmet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen ist erneut deutlich gestiegen: Nach Daten des Berliner Robert Koch-Instituts vom Donnerstag (Stand 3.23 Uhr) erhöhte sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage auf 103,0 - nach 92,9 am Vortag. Binnen eines Tages wurden demnach in Hessen 1600 Corona-Neuinfektionen registriert. Weitere sieben Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19. Der durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz-Tageswert für Hessen liegt aktuell bei 3,62 pro 100 000 Einwohner. Eine Woche zuvor betrug der Wert 2,35 pro 100 000.