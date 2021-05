539 Corona-Neuinfektionen in Hessen - Inzidenz sinkt weiter

Hessen. In Hessen sind am Samstag binnen eines Tages 539 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das geht aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) hervor (Stand 3.11 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz sank erneut leicht und lag landesweit bei 46,2 nach 48,2 am Vortag. Seit Beginn der Pandemie wurden 286 111 Corona-Fälle registriert. 7319 Menschen starben an oder mit dem Virus - das sind 14 Fälle mehr als noch am Freitag.

In den hessischen Regionen wies der Kreis Waldeck-Frankenberg mit 87,0 die höchste Inzidenz auf, gefolgt von der Stadt Wiesbaden mit 82,6. Am niedrigsten war der Wert im Lahn-Dill-Kreis mit 26,1. Die Inzidenz beziffert die Zahl der neuen Corona-Fälle pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Nach den Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Samstag (Stand 09.19 Uhr) wurden 251 erwachsene Covid-19-Kranke auf Intensivstationen behandelt, von denen 133 beatmet wurden.

Eine erste Impfdosis gegen das Coronavirus haben mittlerweile - bis einschließlich Freitag - nach RKI-Angaben mehr als 2,66 Millionen Hessen (42,3 Prozent) erhalten. Vollständig geimpft sind rund 956 400 Menschen (15,2 Prozent).

