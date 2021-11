53 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Montag

Corona-Pandemie Auerbacher Weihnachtsmarkt abgesagt

Für Weihnachtsfans ist das Aus natürlich bitter. Unbedingt überraschend kam die Absage des Auerbacher Weihnachtsmarkts allerdings nicht. Die Corona-Inzidenzen stoßen allerorts durch die Decke. Die Pandemie gewinnt rasant an Fahrt, täglich werden neue Negativ-Rekordwerte gemeldet. Die Krankenhäuser marschieren in Richtung ihrer Belastungsgrenze. Auch der Kreis Bergstraße knackte an diesem Wochenende die 200-Marke. Kaum einer glaubt noch daran, dass Besucher mit ruhigem Gewissen und viel Freude beim Budenzauber einen Glühwein trinken können. „Eine moralische Entscheidung“ {element} „Es ist auch eine moralische Entscheidung. Noch sind wir mit den Vorbereitungen nicht so weit fortgeschritten. Die bisherigen Kosten halten sich in Grenzen. Jetzt können wir noch die Notbremse ziehen“, hieß es in einer kurzfristig einberufenen Sitzung der Veranstalter aus den Reihen der Interessengemeinschaft Auerbacher Vereine (IAV) am Sonntag. Rechtlich wäre es möglich {furtherread} Rein rechtlich wäre die Durchführung des Auerbacher Weihnachtsmarktes möglich gewesen. Auch das Hygienekonzept hätten die Organisatoren an die aktuelle Lage beziehungsweise derzeitigen Corona-Regeln anpassen können. Bedenken ergaben sich aber auch aus Sicht der Helfer. „Wir haben mit Arbeiterwohlfahrt und Gesangverein Liedertafel alleine zwei Mitveranstalter, deren Mitglieder im Schnitt über 70 Jahre alt sind und damit zur Risikogruppe gehören. Auch eine Booster-Impfung hat noch nicht jeder empfangen. Dazu muss auf jeden Fall beim Mitveranstalter Feuerwehr die Einsatzbereitschaft aufrechterhalten werden. Quarantänefälle sind hier absolut kontraproduktiv“, bedauerten die Vereinsvertreter. Nicht zu vergessen ist, dass auch der Charakter eines Weihnachtsmarktes durch die Umsetzung notwendiger Vorschriften leiden würde. Klar ist auch, die IAV hätte den Weihnachtsmarkt gerne durchgeführt. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile hat allerdings die Vernunft gegenüber den Emotionen gesiegt und man strich schweren Herzens die Segel. Eigentlich hätte der Auerbacher Weihnachtsmarkt wie gewohnt am ersten Adventswochenende (27. und 28. November) im Kronepark gefeiert werden sollen, jetzt bleibt nur die Hoffnung auf einen Neustart im Jahr 2022. red

