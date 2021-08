52 neue Corona-Fälle im Kreis am Dienstag

Für den Kreis Bergstraße wurden am Dienstag 52 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet, u. a. in Bensheim (4), Heppenheim (2), Lorsch (3) und Zwingenberg (1). Besonders hohe neue Fallzahlen verzeichneten Lampertheim (13) und Rimbach (11). Laut Kreis gab es mindestens einen neuen Fall jeweils in zwei Kitas in Bensheim und in einer Pflegeeinrichtung in Rimbach. Der Inzidenzwert des Kreises stieg laut Robert-Koch-Institut auf 62,9 nach 61,0 am Vortag.

Im Bergsträßer Impfzentrum sind mittlerweile (Stand Montag) 89 391 Erstimpfungen und 82 453 Zweitimpfungen erfolgt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) sind im Kreis Bergstraße derzeit von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 34 Betten belegt – davon eines mit einem mit Covid-19 infizierten Patienten, der eine intensivmedizinische Behandlung benötigt.

Hessenweit sind binnen eines Tages 324 Corona-Neuinfektionen und sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit den Virus registriert worden. Die Inzidenz sank leicht auf 56,3 nach 56,9 am Vortag, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Dienstag hervorgeht.

In den hessischen Regionen liegen mehrere Städte mittlerweile wieder über einer Inzidenz von 50. Den höchsten Wert wies die Stadt Offenbach mit 86,7 auf.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2