50 Kilogramm Tabak in Shisha-Bars in Darmstadt beschlagnahmt

Darmstadt. Bei einer Kontrolle von drei Shisha-Bars in Bickenbach und Pfungstadt sind mehr als 50 Kilogramm Tabak unter anderem wegen Verstößen gegen das Tabaksteuergesetz beschlagnahmt worden. Wie die Polizei in Darmstadt am Montag mitteilte, wurden 41 Menschen kontrolliert. Bei dem Einsatz haben den Angaben zufolge auch die Steuerfahndung und das Gewerbeamt Unregelmäßigkeiten festgestellt. Laut Mitteilung wurde unter anderem Strafanzeige wegen des Verdachtes der illegalen Beschäftigung gestellt.

