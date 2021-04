49 Jahre alter Arbeiter stirbt bei Unfall auf Baustelle

Darmstadt. In Darmstadt ist ein Arbeiter auf einer Baustelle ums Leben gekommen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war die genaue Ursache zunächst unklar. Ersten Ermittlungen zufolge habe ein Kran Material durch die Luft manövriert, als sich der tragische Vorfall am Dienstagmorgen in der Baugrube ereignete.

Ob der 49 Jahre alte Mann dabei womöglich durch in der Grube aufgestellte Beton-Elemente oder durch das vom Kran bewegte Arbeitsmaterial erschlagen wurde, war zunächst unklar. Der Mann aus dem Kreis Offenbach erlitt so schwere Verletzungen, dass er auf der Baustelle starb. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Die Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz haben ihre Ermittlungen aufgenommen.