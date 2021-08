48 neue Corona-Fälle - Inzidenz in Hessen steigt auf 18,7

Coronavirus. In Hessen sind innerhalb eines Tages 48 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Weitere Todesfälle kamen nicht hinzu, wie am Montagmorgen aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Die so genannte Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche lag bei 18,7 - nach 18,6 am Sonntag. Seit Beginn der Pandemie wurden landesweit 294 967 Infektionen gemeldet. Im Zusammenhang mit dem Virus starben 7587 Menschen.

Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser werden nach Daten des Divi-Registers vom Montag 44 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt, 16 von ihnen müssen beatmet werden (Stand 7.19 Uhr). Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.