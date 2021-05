460 Hinweise auf gefährdete Kinder

Bergstraße. Insgesamt 460 Hinweise auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung sind im vergangenen Jahr beim Kreisjugendamt in Heppenheim eingegangen. Im Jahr 2019 waren es 430 Hinweise. Diese Hinweise sind ein Fall für den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) des Jugendamtes. Elf Prozent davon waren ernste, oft akute Fälle (im Jahr 2019 waren es 15 Prozent). Zu solchen Fällen zählen etwa körperliche Misshandlungen, verschiedene Vernachlässigungsformen sowie psychische und sexuelle Gewalt.

„Bei 41 Prozent der Hinweise, die uns 2020 erreicht haben, hat sich eine mögliche Kindeswohlgefährdung nicht bestätigt. Allerdings war in diesen Fällen Hilfe und Unterstützung vom Jugendamt notwendig. In allen anderen Fällen, also bei 47 Prozent, war es zum Glück ‚falscher Alarm‘. Aber der ist uns allemal lieber, als dass einmal zu wenig hingeschaut wird“, so Kai Kuhnert, Leiter des Bergsträßer Jugendamtes.

Probleme durch Corona verschärft

Erfreulich sei laut Kuhnert zudem, dass es auf der Basis der Datenauswertung des vergangenen Jahres, derzeit keine konkreten Hinweise auf eine eventuell hohe Dunkelziffer von Kindeswohlgefährdungen im Kreis gebe. Von Schulproblemen über Konflikte in der Familie bis hin zur Sucht – vieles könne Kindern und Jugendlichen das Leben schwermachen oder sie sogar aus der Bahn werfen.

„Die Corona-Pandemie hat in vielen Familien diese Probleme noch verschärft: Nicht raus können. Keine Kita, keine Schule, keine Freunde treffen, kein Sport, kein Club. Gerade dann, wenn sich das Leben in einer kleinen Wohnung abspielt, können die Nerven schnell blank liegen“, so die Erste Kreisbeigeordnete und für das Jugendamt zuständige Dezernentin Diana Stolz.

Manche Eltern hätten zudem Probleme, den Alltag in den Griff zu bekommen. Sie seien einfach überfordert, eine Tagesstruktur zu organisieren, regelmäßig Mahlzeiten anzubieten, beim Homeschooling zu unterstützen oder angemessen mit Konflikten und Problemen umzugehen, ergänzt Kuhnert. Genau dann sei das Jugendamt gefragt: Aufgabe des ASD ist es, in diesen Fällen dabei zu helfen, den Alltag zu organisieren und praktische Unterstützung zu geben.

Im Zweifel dem Jugendamt melden

„Das Spektrum an Hilfen, das der ASD dabei anbietet, ist sehr breit. Von der Beratung, über die Unterstützung von Familien bis hin zum Vermitteln passgenauer Hilfen zur Erziehung ist alles dabei“, erklärt Stolz. Wie der Kontakt zum ASD entsteht, ist dabei sehr unterschiedlich. Vor der Corona-Pandemie wendeten sich Eltern oder Kinder zum Teil eigenständig an das Jugendamt. Alternativ kamen von Kooperationspartnern wie Kindergärten oder Schulen oft Hinweise. Im vergangenen Jahr waren es dann häufiger die Polizei, Nachbarn oder Bekannte, die vermuteten, dass Hilfe vom Jugendamt gebraucht wird.

„Das Wohl von Kindern geht uns alle an. Wenn ihr Wohl gefährdet ist, gilt es Augen und Ohren im Alltag offen zu halten und bei einer möglichen Gefahr für ein Kind entsprechend zu handeln. Dabei sollte man auch nicht davor scheuen, das Jugendamt zu informieren“, hob Kuhnert hervor. Dank gebühre deshalb allen Personen, die zur Sicherstellung des Kindeswohles, besonders unter den Pandemiebedingungen, beigetragen haben. Dazu zählen alle am Kinderschutz beteiligten Kooperationspartner, aber auch alle aufmerksamen Bürger. red

