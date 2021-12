459 Kilogramm Haushaltsabfälle pro Person in Hessen im Jahr 2020

Hessen. In Hessen sind 2020 pro Person durchschnittlich 459 Kilogramm Haushaltsabfälle angefallen. Das waren 4 Kilogramm mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Jeweils ein knappes Drittel der Haushaltsabfälle entfielen demnach auf Hausmüll, getrennt erfasste Wertstoffe und Bioabfälle. Die restlichen sieben Prozent waren Sperrmüll.

Die größte Zunahme bei der Abfallmenge im Vergleich zum Jahr 2019 gab es nach Angaben der Statistiker beim Sperrmüll. Seine Menge sei in Hessen um 15 Prozent oder vier Kilogramm pro Person nach oben gegangen. Eine ebenfalls starke Steigerung sei mit rund 7 Prozent oder einem Kilogramm pro Person bei Elektro- und Elektronikaltgeräten verzeichnet worden.