45 neue Corona-Fälle am Freitag im Kreis Bergstraße

Bergstraße. Für den Kreis Bergstraße hat das Landratsamt am Freitag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Es handelt sich um eine 73-jährige Person aus Bensheim.

Außerdem gab es im Kreis 45 neue Infektionsfälle, die meisten davon (9) in Heppenheim. Die weiteren Neuinfektionen betreffen unter anderem Bensheim (4), Lindenfels (3) sowie Lautertal, Lorsch und Zwingenberg (je 1). Mindestens je einen neuen positiven Corona-Fall gibt es Bensheim an der Geschwister-Scholl-Schule, am Goethe-Gymnasium, an der Hemsbergschule und an der Karl-Kübel-Schule sowie in Heppenheim am Starkenburg-Gymnasium.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis wurde am Freitag mit 87,8 angegeben und lag damit den dritten Tag in Folge unter dem kritischen Wert von 100. Die Corona-Lage in den hessischen Krankenhäusern bleibt unverändert. Wie das Sozialministerium am Freitag mitteilte, lag die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz im Land wie am Vortag bei 2,24.