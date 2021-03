  448 weitere Corona-Fälle bestätigt: Inzidenz bei 68,7

Coronavirus. In Hessen sind binnen eines Tages 448 weitere Corona-Infektionen registriert worden. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 18 auf insgesamt 5962, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstag hervorgeht (Stand 3.11 Uhr). Die landesweite Inzidenz - also die Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage - lag bei 68,7, am Vortag hatte sie 68 betragen. Seit Beginn der Pandemie sind in Hessen 193 424 Corona-Infektionen nachgewiesen worden.

In den Regionen wies der Lahn-Dill-Kreis mit 117,6 die höchste Inzidenz auf. Über einem Wert von 100 lagen auch die Stadt Offenbach (112,1) sowie der Landkreis Fulda (106,7). Die niedrigste Inzidenz hatte nach den RKI-Zahlen der Vogelsbergkreis mit 28,4.