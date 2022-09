44-jähriger Mann vermisst

Bad König. Seit Samstag, 24. September, 10.30 Uhr, wird der 44-jährige Kevin Breunig aus der Schlossbergklinik in Bad König vermisst. Wie die Polizei Berichtet ist Herr Breuning stark desorientiert und kann wie folgt beschrieben werden: zirka 1,77 Meter groß, 85 Kilogramm schwer, normale Statur, braune, glatte, kurze Haare, keine Brille, schwarzer Wollpullover, halblange, blaue Bermudashorts, Ohrenschützer mit Micky-Maus-Symbol. In der Vermisstenmeldung heißt es weiter: Beim Antreffen von Herrn Breuning nicht an ihn herantreten, sondern die Polizeistation Höchst, Telefon: 06163/941-0, oder jede andere Polizeidienststelle informieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1