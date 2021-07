4,3 Millionen Wahlberechtigte aus dem Bundesland bei der Bundestagswahl

Hessen. Bei der Bundestagswahl im September sind 4,3 Millionen Hessinnen und Hessen wahlberechtigt. Das sind rund 69 000 Wahlberechtigte (1,6 Prozent) weniger als bei der Bundestagswahl im Jahr 2017, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.

Mit 37 Prozent bilde die Gruppe der Menschen ab dem 60. Lebensjahr den größten Anteil an den Wahlberechtigten. Mit einem Anteil von 52 Prozent der gesamten Wahlberechtigten seien Frauen gegenüber den Männern leicht in der Überzahl. Die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag findet am 26. September ab.

Die 45- bis 59-Jährigen und die 25- bis 44-Jährigen machen nach Angaben der Statistiker jeweils einen Anteil von 27 Prozent an den Wahlberechtigten in Hessen aus. Die jüngste Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen habe einen Anteil von 9 Prozent.

Unter den 4,3 Millionen Wahlberechtigten seien 220 000 Jungwählerinnen und -wähler, die erstmals zur Teilnahme an einer Bundestagswahl aufgerufen sind.

