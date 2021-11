42 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Montag

Bergstraße Bergsträßer Beratungsstelle: Die Corona-Zeit ist auch eine Zeit der Süchte

Prisma, die Bergsträßer Beratungsstelle für Sucht und Prävention, ist im Jahr 2020. von 537 Personen in Anspruch genommen worden. 2019 waren es 524 Personen gewesen. Damit verzeichnete Prisma auch während der Corona-Krise einen Anstieg an Beratungsgesprächen. Besonders signifikant erhöht haben sich die Beratungsleistungen für Angehörige. Nach Beginn der Pandemie und dem ersten Lockdown sei die Situation im Sommer 2020 noch ruhig gewesen, erinnert sich Prisma-Leiter Adrian Steier-Bertz (BILDer: Berno Nix) im Gespräch mit der Redaktion. „Doch dann kam eine Welle auf uns zu.“ Vielen Menschen sei in der Corona-Krise ihr Suchtproblem bewusst geworden. Viele Angehörige hätten mitbekommen, dass Partner oder Familienmitglieder Probleme mit Alkohol oder anderen Suchtmitteln zu lösen versuchen. „Plötzlich kamen viele, die etwas ändern wollten“, erinnert sich die stellvertretende Prisma-Leiterin Nikita Girard. Zum Glück habe die Beratungsstelle ohne Unterbrechung weiterarbeiten können – auch im Lockdown. Während Erstgespräche, die für den Aufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit wichtig sind, persönlich möglich waren, konnten zahlreiche Beratungsgespräche dann auch telefonisch oder per Video stattfinden. Dafür hatte die Awo Kreis Bergstraße als Träger schnell entsprechende Beratungssoftware angeschafft und flexibles Arbeiten auch von Zuhause aus ermöglicht. Wie in so vielen Lebensbereichen, hat die Corona-Krise auch bei der Suchtproblematik eine Brennglas-Funktion gehabt und manches verstärkt. „Corona ist schwer für die, die ohnehin schon belastet sind“, meint Steier-Bertz, und Girard ergänzt: „Der Konsum von Suchtmitteln ist für manchen gerade in der Corona-Krise zur Bewältigungsstrategie geworden.“ Der Griff zur Flasche sei für viele ein Mittel, Probleme zu lösen. Auch Cannabis und andere illegale Drogen wurden im Corona-Jahr 2020 konsumiert wie in den Jahren davor. „Trotz Corona-Krise war das alles verfügbar“, sagt Girard. Alkohol, Hasch oder auch Glücksspiel als Mittel, um zu entspannen und abzuschalten, habe für manche während der Pandemie an Bedeutung gewonnen, weil andere Wege der Stressbewältigung wie Freizeitaktivitäten, Sport oder Treffen zeitweise nur sehr eingeschränkt möglich waren. „Es ist gar nicht so einfach, da neue gute Methoden für sich zu finden“, weiß Girard. {element} Strategien zu entwickeln, Stress ohne Suchtmittel zu bewältigen und Probleme gut zu lösen – darum geht es in der Beratung, die Prisma bietet. „Viele kommen, weil sie merken, dass sie ein Problem haben und etwas ändern müssen. Wir wollen ihnen helfen, den Konsum zu überwinden, doch Abstinenz ist kein Muss. Wir bewerten niemanden und stecken niemanden in irgendeine Schublade“, so Girard. {furtherread} Die Persönlichkeit zu stärken und zu entwickeln, ist ein zentrales Anliegen der Beratung und auch der Präventionsarbeit, die die Beratungsstelle ebenso in vielfältiger Weise leistet. Diesen Bereich hat Prisma in den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut und ist so zu einem wichtigen Partner auch der Schulen im Kreis geworden. Steier-Bertz berichtet, dass viele Lehrer ein großes Interesse an diesen Themen haben. „Viele Jugendliche haben sich der Corona-Situation angepasst – auch mit ihrem Konsumverhalten, sei es bei der Mediennutzung oder beim Drogenkonsum“, so Girard. „Wir sind in der Prävention sehr gut aufgestellt und hoffen, dass wir in diesem Bereich bald wieder normal arbeiten können“, sagt Steier-Bertz. Info: Weitere Informationen unter www.suchtberatung-prisma.de

Mehr erfahren