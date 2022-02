41-Jähriger mit Pfefferspray attackiert

Darmstadt. Ein 41-Jähriger ist am Kantplatz in Darmstadt von mehreren bislang noch unbekannten Tätern attackiert und verletzt. Das Kommissariat 43 der Darmstädter Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann gegen 22.20 Uhr am vergangenen Freitagabend (11.02.) ein Restaurant am Kantplatz verlassen und wurde hier unvermittelt von einer fünf bis sechs-köpfigen Personengruppe angesprochen. Bevor er antworten konnte, habe einer der Täter ihm bereits Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Er flüchtete in die Magdalenenstraße, wo er jedoch zu Fall kam. Hier wurde er dann von den Unbekannten mit Tritten traktiert. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Lauteschlägerstraße. Eine genaue Beschreibung der Fliehenden war nicht möglich. Mit Verletzungen kam der 41-Jährige im Anschluss zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es wurde Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erstattet.

Zeugen, denen die Täter vor der Tat oder bei der Flucht aufgefallen sind und die sie näher beschreiben können,

werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.