  400 mehr ohne Job

Im Kreis Bergstraße waren im Januar 6607 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat nahm die Zahl der von Arbeitslosigkeit Betroffenen somit um 403 zu, dies entspricht einem Anstieg um 6,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Arbeitslosenzahl um 1279 Personen und damit um 24 Prozent. Die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen lag im Kreis Bergstraße bei 4,5 Prozent. Im Vorjahr waren es 3,6 Prozent gewesen.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit nicht nur im Kreis Bergstraße, sondern in ganz Südhessen sei „überwiegend saisonal bedingt“, sagte Birgit Förster, Vorsitzende der Agentur für Arbeit Darmstadt, gestern bei der Vorstellung der Zahlen. Der Januar sei der Monat, in dem die Arbeitslosigkeit witterungsbedingt oftmals am deutlichsten steige. „Vor allem auf dem Bau oder in Gärtnereien ruht die Arbeit. Viele Beschäftigte verlieren deshalb vorübergehend ihren Job oder freie Stellen bleiben unbesetzt“, so Förster.

Für die weitere Entwicklung müsse nun abgewartet werden, wie sich die Corona-Einschränkungen auf den regionalen Arbeitsmarkt auswirken. Gerade der zweite, verlängerte Lockdown führe bei Unternehmen und in der Gesellschaft zu Unsicherheit und Ängsten vor der Zukunft.

Im Januar waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Darmstadt 23 862 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen um 1228 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,2 Prozent. Im Vorjahr waren es 4,4 Prozent. red