40 Schüler in Wiesbaden klagen über Atembeschwerden: Rettungseinsatz

Wiesbaden. An einer Wiesbadener Schule haben am Mittwochmittag 40 Schüler über Atemwegsbeschwerden geklagt und so einen Einsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Drei von ihnen seien zur Behandlung in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Ursache sei wahrscheinlich ein Pollenflug, zur endgültigen Klärung solle ein Botaniker zugezogen werden. Die meisten Schüler hatten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Hof der Gesamtschule aufgehalten. Das Gebäude wurde geräumt, Luftmessungen der Feuerwehr in den Innenräumen ergaben nichts Auffälliges. Da umliegende Straßen im Stadtteil Biebrich gesperrt wurden, kam es zu Verkehrsbehinderungen.

