39-Jähriger nach Ladendiebstahl in Haft

Lorsch. Ein 39-Jähriger sitzt nach seiner Festnahme am Donnerstagnachmittag (20.01.) hinter Gittern. Gegen 14.15 Uhr wurde die Polizei in Heppenheim verständigt, nachdem der Tatverdächtige in einem Einkaufsmarkt in der Marie-Curie-Straße in Lorsch insgesamt zwölf Packungen Zigaretten im Gesamtwert von über 110 Euro hatte entwenden wollen. Sofort herbeigeeilte Polizeistreifen nahmen den wohnsitzlosen Mann vor Ort fest. Beim Abgleich seiner Personalien mit dem

polizeilichen Fahndungssystem stellten die Streifenbeamten fest, dass er durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Polizisten brachten den 39 Jahre alten Mann schließlich in eine Justizvollzugsanstalt, wo er die näch ste Zeit verbringen muss. Zudem wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Ladendiebstahls eingeleitet.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren