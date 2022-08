39-jährige Autofahrerin bei Verkehrsunfall auf B26 bei Dieburg tödlich verletzt

Dieburg. Bei einem Verkehrsunfall auf der B26 an der Abzweigung Richtung Dieburg ist in der Nacht von Freitag auf Samstag eine 39-jährige Frau tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, bog die 39-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis von der B26 aus Richtung Darmstadt nach links in Richtung Dieburg ab. Ein 36-jähriger Hanauer kam mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen ihr Fahrzeug. Die Frau verletzte sich so schwer, dass sie kurze Zeit später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag. Der 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Die Fahrbahn war beidseitig für etwa fünf Stunden voll gesperrt. Außer den Fahrzeichen wurde auch die dortige Ampelanlage beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 22.000 Euro. Außer der Polizei waren Einsatzkräfte der Feuerwehren Dieburg und Roßdorf und des Rettungsdienstes vor Ort.