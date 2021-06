38 Cannabis-Pflanzen in Wohnung sichergestellt

Darmstadt-Dieburg. In der Wohnung eines 54-jährigen Tatverdächtigen in Eppertshausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) stellten Beamte der Polizeistation Dieburg am Samstagmittag (26.06.) bei einer Durchsuchung unter anderem 38 Cannabispflanzen sicher. Durch Zeugenhinweise hatte sich der Verdacht erhärtet, dass der 54-jährige Tatverdächtige in seiner Wohnung illegal Drogen anbaut. In diesem Zusammenhang erwirkten die Ordnungshüter einen Beschluss zur Wohnungsdurchsuchung bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Bei dieser wurden die Beamtinnen und Beamten von einem Diensthund unterstützt. Hierbei konnten unter anderem 38 Cannabispflanzen und mehrere Aufzuchtutensilien aufgespürt und sichergestellt werden.

Der 54-jährige Tatverdächtige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln verantworten müssen.