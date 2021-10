3,6 Landesmillionen für Bergsträßer Kitas

Wiesbaden/Bergstraße. Bereits durch das Landesinvestitionsprogramm 2020 bis 2024 wurden den Kommunen in Hessen 142 Millionen Euro Steuermittel für den Ausbau und den Erhalt der Infrastruktur von Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege bewilligt. Angesichts der großen Nachfrage nach neuen Kitaplätzen stellt das Land nun mit einem neuen Investitionsprogramm für den Zeitraum 2021 bis 2023 weitere Landesmittel in Höhe von 50 Millionen Euro zur Verfügung. Hinzu kommen weitere 27 Millionen Euro aus dem Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern.“ Somit fördert das Land den Ausbau von Kita-Einrichtungen in Höhe von weiteren 77 Millionen Euro.

„Die Nachfrage nach guter Betreuung steigt kontinuierlich“, erklärt die grüne Landtagsabgeordnete Hildegard Förster-Heldmann. Von den neu bereitgestellten 77 Millionen Euro erhalte der Kreis Bergstraße 3 617 906 Euro. red