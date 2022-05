36 Heuballen brennen auf Feld

Darmstadt. Mehrere Heuballen sind im Darmstädter Stadtteil Wixhausen auf einem Feld "In den Niederwiesen" am frühen Dienstagmorgen (10.05.) in Flammen aufgegangen. Kurz vor 4.30 Uhr wurde der Brand bemerkt und umgehend die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Sofort waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wixhausen und der Berufsfeuerwehr Darmstadt vor Ort und begannen mit den Löscharbeiten. 36 Heuballen standen in Vollbrand. Die Feuerwehr ließ die Ballen über mehrere Stunden kontrolliert abbrennen und verhinderte so ein Übergreifen auf die

angrenzenden Bäume und eine Gerätehalle. Die genaue Brandursache steht aktuell noch nicht fest und ist Gegenstand

weiterer Ermittlungen.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren