350 Millionen Euro für Neubau der Bühnen Frankfurt

Frankfurt. Oper und Schauspiel in Frankfurt sollen einer Expertenkommission zufolge in zwei getrennten Gebäuden, aber in direkter Nachbarschaft zueinander neu gebaut werden. In einem Prüfbericht, der am Donnerstag vorgestellt wurde, waren drei Varianten verglichen worden. Die Fachleute kamen zu dem Ergebnis, dass alle Optionen etwa gleich teuer würden: 1,27 Milliarden Euro und damit 350 Millionen teuerer als beim letzten Bericht kalkuliert.

Die Stadt diskutiert seit rund 15 Jahren über die Zukunft der Städtischen Bühnen. Die gläserne Doppelanlage ist, so das Ergebnis eines früheren Prüfberichts, nicht zu retten. Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) hofft, dass die Stadtverordneten noch vor der Sommerpause entscheiden. Weil dann erst ein Architekturwettbewerb ausgelobt werden müsste, ist ein Baubeginn frühestens 2027 denkbar - bei den anderen Optionen noch später.

Dem Prüfbericht zufolge hat die "Spiegelvariante" die meisten Vorteile. Dabei würde die Oper auf dem Grundstück der heutigen Doppelanlage neu gebaut werden. Das Schauspiel würde gegenüber - dort wo heute das berühmte Euro-Zeichen steht - einen Neubau bekommen.