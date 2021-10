35 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Samstag

Pandemie Deutlich mehr Infektionen im Kreis Bergstraße

Im Kreis Bergstraße sind die Corona-Infektionszahlen innerhalb einer Woche deutlich gestiegen. Das Landratsamt meldete gestern für den Zeitraum vom 15. bis 21. Oktober 163 Neuinfektionen – eine Woche zuvor waren es noch genau 100 gewesen. Und auch die vom Robert Koch-Institut übermittelte Sieben-Tage-Inzidenz stieg: von 37,6 auf nun 60,1. Die meisten der neuen Fälle gab es in Lampertheim und Viernheim (je 23), außerdem sind unter anderem Bensheim, Heppenheim (je 20), Zwingenberg (8), Einhausen, Lindenfels (je 5), Lorsch (4) und Lautertal (1) betroffen. Hinzu kamen zwei weitere Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden. Dabei handelt es sich um eine ungeimpfte Person im Alter von 51 Jahren und um eine vollständig geimpfte Person im Alter von 83 Jahren. Ab sofort werden die Todesfälle nach Angaben aus dem Landratsamt nicht mehr nach Kommunen, sondern nach dem Status „vollständig geimpft“ bzw. „ungeimpft“ bekanntgegeben. {element} In Hessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag erneut gestiegen – auf den von Wert 70,1, nach 65,7 am Vortag und 56,1 zum Wochenstart. kr/red {furtherread}

