35-jährige Frau vor Haustür bedrängt

Rüsselsheim. Vor ihrer Wohnung im Rugbyring hat ein unbekannter Mann eine 35-jährige Frau am Dienstagabend (31.08.), gegen 22.40 Uhr, mit seinem Körper gegen die Haustür gedrückt. Nachdem die Frau durch lautes Schreien auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Angreifer zu Fuß vom Tatort,wie die Polizei berichtet. Der Unbekannte fiel der Frau bereits kurz zuvor im Rugbyring auf.

Der Flüchtige ist etwa 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß und kräftig. Der Mann hat eine braune Hautfarbe, sehr kurze schwarze Haare, einen Bauchansatz und ein dickes Gesicht. Bekleidet war er mit einer dunkelgrünen Jogginghose und grauem T-Shirt.

Das Kommissariat 41 der Polizei in Rüsselsheim ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, das Geschehen beobachtet haben oder denen die beschriebene Person aufgefallen ist. Insbesondere wenden sich die Beamten hierbei an einen Passanten, der den Flüchtigen beim ersten Aufeinandertreffen des Mannes mit der 35-Jährigen im Rugbyring möglicherweise beobachtete. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 06142 / 6960 zu melden.