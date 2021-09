35 Corona-Fälle am Wochenende

Bergstraße. Für den Kreis Bergstraße sind am Wochenende insgesamt 35 neue Corona-Fälle gemeldet worden – 25 am Samstag sowie zehn am Sonntag. Das teilte Landrat Christian Engelhardt mit. Betroffen waren unter anderem Heppenheim (6), Lindenfels (2), Lautertal (2), Lorsch und Bensheim. Weitere Infektionen gab es in Viernheim (6), Biblis (5) und Mörlenbach (3), Wald-Michelbach (4), Rimbach (2), Lampertheim, Bürstadt und Groß-Rohrheim.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis wurde am Sonntag vom RKI mit 82,7 angegeben. Am Montag wird sie nahezu unverändert sein. Zehn Personen aus dem Kreis müssen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden, ein Patient liegt auf der Intensivstation. Die Hospitalisierungsinzidenz für Hessen beträgt laut RKI aktuell 2,1 pro 100 000 Einwohner. Vor sieben Tagen betrug der Wert 2,62. dr