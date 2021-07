343 neue Corona-Infektionen in Hessen / Inzidenz steigt

Coronavirus. In Hessen sind binnen 24 Stunden 343 weitere Corona-Infektionen gemeldet worden. Zudem stieg die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 um 2 auf 7581, wie das Robert Koch-Instituts am Donnerstag (Stand 10.01 Uhr) mitteilte. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt gesunken war, stieg sie nun wieder an und lag bei 18,7. Am Vortag hatte der Wert noch 16,7 betragen. Seit Beginn der Pandemie sind hessenweit 294 401 Infektionen gemeldet worden.

Auf den Intensivstationen im Bundesland wurden nach Daten des Divi-Registers vom Donnerstag (Stand 11.19 Uhr) 39 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt. 11 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.