33 neue Infektionen im Kreis

Wiesbaden/Bergstraße. Gleich 33 neue Corona-Infektionsfälle meldete das Landratsamt gestern Abend für den Kreis Bergstraße – darunter fünf in Bensheim, sechs in Heppenheim, je einer in Lautertal, Lindenfels und Lorsch. Hohe Zahlen kommen zudem aus Lampertheim, wo gestern sieben Fälle registriert wurden, sowie aus Wald-Michelbach (4). Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 11409 Bergsträßer mit dem Virus infiziert; 10 907 von ihnen gelten als genesen. Die Zahl der Todesfälle gibt das Landratsamt mit 327 an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Inzidenz wird steigen

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Bergstraße lag gestern bei 27,7 und wird angesichts der hohen Zahl neuer Fälle – elf mehr als am Mittwoch voriger Woche – morgen ansteigen.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit 34 der 40 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken belegt – davon eines mit einem an Covid-19 infizierten Patienten.

415 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 296 947. Insgesamt 7597 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2