33 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Dienstag

Bergstraße. Für den Kreis Bergstraße sind am Dienstag 33 neue Corona-Fälle gemeldet worden, u. a. in Bensheim (6), Heppenheim (8), Lautertal (1), Lindenfels (1), Lorsch (2) und Zwingenberg (1). Mindestens einen neuen positiven Fall gibt es u. a. jeweils an der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim sowie an der Konrad-Adenauer- und der Martin-Buber-Schule in Heppenheim. Der Inzidenzwert für den Kreis beläuft sich aktuell auf 82,7.

Die Mikroskop-Aufnahme einer Zelle (rot), die mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2, gelb) infiziert ist. © dpa

Im Impfzentrum des Kreises in Bensheim wurden mittlerweile (Stand Montag) 91 687 Erstimpfungen, 89 048 Zweitimpfungen und 943 Drittimpfungen verabreicht.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit von 40 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 30 Betten belegt – davon zwei mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen.

Hessenweit ist laut Angaben des Robert-Koch-Instituts die Zahl der Corona-Fälle am Dienstag um 263 auf jetzt insgesamt 326 810 seit Beginn der Pandemie gestiegen. Außerdem wurden im Bundesland vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert (jetzt insgesamt 7699). Der Inzidenzwert für Hessen lag am Dienstag bei 74,4.

