32 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Freitag

Die Mikroskop-Aufnahme einer Zelle (rot), die mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2, gelb) infiziert ist. © dpa

Bergstraße. Für den Kreis Bergstraße sind am Freitag 32 neue Corona-Fälle gemeldet worden, unter anderem in Bensheim (13), Einhausen (1), Heppenheim (6), Lindenfels (1), Lorsch (3) und Zwingenberg (1). Mindestens je einen neuen Fall gibt es an der Geschwister-Scholl-Schule, am Goethegymnasium und an der Liebefrauenschule (alle Bensheim) sowie an der Konrad-Adenauer-Schule Heppenheim, der Wingertsbergschule Lorsch und der Friedrich-Fröbel-Schule Viernheim. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der bislang Infizierten auf 12.825, die Zahl der Genesenen beträgt 12.056. Es gab 340 Todesfälle.

Bergstraße. Der Inzidenzwert für den Kreis beläuft sich nach RKI-Angaben vom Freitag auf 66,0. Laut Divi-Register sind im Kreis derzeit von 40 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 36 Betten belegt – davon zwei mit an Covid-19 infizierten Patienten, einer davon muss invasiv beatmet werden.

