31 neue Corona-Infektionen im Kreis Bergstraße am Dienstag

Bergstraße. Im Kreis Bergstraße sind heute 31 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Die Fälle wurden gemeldet aus Bensheim (5) sowie aus Biblis (2), Birkenau, Bürstadt, Hirschhorn (2), Lampertheim (6), Mörlenbach (2), Rimbach (9) und Viernheim (3). Aus Bensheim und Bürstadt wurde außerdem je ein Fall nachgemeldet. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet. Es gab bisher 329 Opfer. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Pandemie 11.507 Infektionsfälle registriert worden.

Die Fälle in dem von Infektionen betroffenen Rimbacher Pflegeheim seien zum großen Teil sogenannte Impfdurchbrüche, teilte der Kreis weiter mit. Die in den vergangenen Tagen gemeldeten Infektionen aus der Gemeinde stünden im Wesentlichen mit der Einrichtung im Zusammenhang, außerdem die beiden Todesfälle von Samstag und Montag. Das Gesundheitsamt stehe in einem engen Austausch mit dem Heim und mit der Landesbehörde, hieß es weiter.

Dem Kreis sind zurzeit 222 Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden vier Corona-Patienten mit einer festgestellten Infektion behandelt. Das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) hat für heute (Stand: 3.14 Uhr) eine Inzidenz von 39,6 (Vortag: 39,2) für den Kreis Bergstraße ermittelt. Morgen wird dieser Wert auf etwa 46 ansteigen. Bei einem Wert von 50 fällt der Kreis in die zweite Stufe des hessischen Eskalationskonzepts zur Bekämpfung der Pandemie.

273 neue Infektionen kamen in Hessen hinzu. Es wurden vier neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Opfer seit Beginn der Pandemie liegt bei 7607, die Zahl der Infektionen bei 298.902 Die Inzidenz beträgt laut RKI 36,4 (Vortag: 34,6).

