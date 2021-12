31 Millionen für Medientechnik in Schulen

Bergstraße. 31 Millionen Euro sollen bis zum Jahr 2026 in die Medientechnik der Bergsträßer Schulen fließen. Diese Summe nennt der Beschlussvorschlag zur Fortschreibung des Medienentwicklungsplans, die der Kreistag am Montag einstimmig beschlossen hat.

Wirtschaftspläne beschlossen Der Bergsträßer Kreistag hat in seiner letzten Sitzung des Jahres über die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe des Kreises entschieden. Im Bereich des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft sind bis 2025 etwa 190 Millionen Euro an Investitionen vorgesehen. Für 2022 werden im Plan nur Projekte berücksichtigt, die in absehbarer Zeit baulich umgesetzt werden – wie etwa die neue Lorscher Grundschule, die bis 2024 fertig sein könnte. Im Erfolgsplan sind Erträge von 102,57 Millionen und Aufwendungen von 95,73 Millionen Euro einkalkuliert. Bis zu 35,56 Millionen Euro können an Krediten aufgenommen werden. Bei vier Enthaltungen stimmte der Kreistag dem Wirtschaftsplan zu. Sieben Enthaltungen gab es bei der Abstimmung über den Wirtschaftsplan des Jobcenters Neue Wege. Es wird 1,5 Millionen Euro weniger Zuweisungen des Kreises für die Kosten der Unterkunft geben, ebenso 555 000 Euro weniger an Zuweisungen des Bundes für Eingliederungshilfen und 117 000 Euro weniger Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten durch Kreis und Bund. Alle Aufwendungen seien aber deckungsfähig, heißt es im Wirtschaftsplan. Kredite werden demnach nicht veranschlagt. kbw

Etwa die Hälfte der Kosten übernehmen Bund und Land, unter anderem über den Digitalpakt. Die gesamte Schul-IT soll ausgebaut werden. Endgeräte wie Drucker sollen beschafft werden, alle Schulen sollen Glasfaseranschlüsse bekommen, bis 2024 sollen alle pädagogisch genutzten Räume in den Schulen über WLan verfügen. Jeder Standort erhält einen Server mit zentralem Rechenzentrum, so der Plan.

„An 16 Schulen gibt es bereits in allen Räumen WLan“, erläuterte Landrat Christian Engelhardt (CDU) in der Kreistagssitzung. Bei elf weiteren werde dies wohl bis Anfang 2022 der Fall sein. Auch bei den Glasfaseranschlüssen sei der Kreis Bergstraße weit. Nach dem Entwicklungsplan sollen die Schulen die pädagogische Software organisieren, es soll ein Schulbudget für besondere Bedarfe geben. Der Plan sieht eine Erhöhung der Personalressourcen beim IT-Support vor.

Der Medienentwicklungsplan ist 2020 von der Firma „ifib consult“ in Bremen evaluiert worden, einer Tochter des dortigen Instituts für Informationsmanagement. Die Zielsetzung des Landrats, der Kreis solle zu einem „Silicon Valley“ der Schullandschaft werden, war dem einen oder anderen Kreistagsabgeordneten dann aber doch zu vollmundig.

Karin Hartmann (SPD), gleichzeitig Landtagsabgeordnete, nahm bei Besuchen an Schulen weiterhin Unzulänglichkeiten wahr, wie sie bekundete. Volker Oehlenschläger (CDU) informierte, es habe beim Glasfaserausbau an den Schulen im Odenwald Verzögerungen gegeben, weil ein Ausschreibungsverfahren für den Auftrag stattfinden musste. Bis zum Sommer sollten jedoch auch dort alle Schulen an das Glasfasernetz angeschlossen sein. Moritz Müller von den Grünen betonte, der Medienentwicklungsplan sei nicht in Stein gemeißelt und Nachbesserungen immer möglich. Hartmanns Parteifreund Josef Fiedler sieht den Support als ein Zukunftsproblem, „wenn sich auf Landesebene nichts ändert“. Das Land sieht diese Aufgabe in erster Linie als Sache des Schulträgers an. kbw