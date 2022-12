31-jähriger Radfahrer nach Unfall in Lampertheim gestorben

Lampertheim. Am Mittwochmittag (28.) ist es zu einem Unfall auf der Alicestraße/Ringstraße in Lampertheim gekommen, bei dem im Nachgang ein 31-jähriger Radfahrer verstorben ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 31 Jahre alte Mann gegen 13 Uhr mit seinem Rad die Ringstraße in Richtung Bahnhof, wie die Polizei berichtet. Auf einem Parkplatz in der Alicestraße soll der 31-Jährige mit seinem Rad gestürzt sein. Er wurde im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik gebracht. Der 31-Jährige verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Polizei keine Hinweise auf einen weiteren Unfallbeteiligten vor.

Die Polizeistation in Lampertheim sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu erreichen.