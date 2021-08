306 neue Corona-Fälle / Inzidenz in Hessen bei 19,8

Coronavirus. In Hessen sind innerhalb eines Tages 306 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Die landesweite Wocheninzidenz stieg minimal von 19,2 auf 19,8, wie am Mittwoch aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorging. Frankfurt pendelt weiter um die Marke von 35 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (Mittwoch 35,6).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich um 4 auf 7590. Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser werden nach Daten des Divi-Registers der Intensivmediziner vom Mittwochmorgen 44 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt, 16 von ihnen müssen beatmet werden.