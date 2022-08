3000 Teenager bei Präventionskampagne

Bergstraße. Über 3000 Schülerinnen und Schüler nahmen an der Präventionskampagne „Brich Dein Schweigen – Hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht“ teil, die im Juni und Juli vom Polizeipräsidium Südhessen in Kooperation mit Rotary-Clubs der Region, dem Verein Bürger und Polizei Bergstraße sowie weiteren Hilfeeinrichtungen und Partnern veranstaltet wurde. Die Teenager wurden bei insgesamt elf Veranstaltungen über sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen aufgeklärt; die entsprechenden Veranstaltungen fanden im Kinopolis und im Citydome Darmstadt, im Kinopolis Viernheim, im Luxor-Filmpalast Bensheim und in den Erbacher Lichtspielen statt. Rund 100 Lehrkräfte erhielten zudem umfangreiches Fortbildungsmaterial für die entsprechende Aufbereitung des Themas im Schulunterricht.

„Mit der Präventionskampagne wurden die Kinder und Jugendlichen auf die Gefahren aufmerksam gemacht. Ein enormer Schutz, angesichts der nachdenklich machenden Situation, dass sich nicht alle Erziehungsberechtigten ihrer Verantwortung bewusst sind“, so Rudi Heimann, Vizepräsident des Polizeipräsidiums Südhessen. Aufgrund der hohen Nachfrage nach weiteren Terminen sind im zweiten Halbjahr drei Veranstaltungen geplant, darunter auch eine für Schüler aus dem Landkreis Groß-Gerau.

Der von der „Filmwelt Verleihagentur“ aufbereitete Dokumentarfilm „Gefangen im Netz“ zeigte den Besuchern in fesselnden Bildern das Drama dreier jugendlich aussehender Schauspielerinnen, die sich beim Chatten im Netz mit fiktiven Profilen als Zwölfjährige ausgeben und folgt ihnen vom ersten Kontakt bis zu den ersten Treffen mit Männern, von denen sie zuvor kontaktiert wurden.

An das einstündige filmische Experiment, das ein Schlaglicht auf das Tabuthema Missbrauch von Jugendlichen im Netz warf und Schülerinnen und Schüler sensibilisieren sollte, schlossen sich Fragerunden an. Mit der Thematik tagtäglich befasste Polizistinnen und Polizisten sowie Vertreter der Hilfeeinrichtungen und der Schulen standen den Schülerinnen und Schülern hierbei für Fragen zur Verfügung. red