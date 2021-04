300 Menschen protestieren in Frankfurt gegen Ausgangsbeschränkungen

Frankfurt. Etwa 300 Menschen haben am Samstagabend in der Frankfurter Innenstadt gegen die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie demonstriert. Die Teilnehmer hätten den Aufzug zuvor angemeldet und seien dann wie geplant zwischen 20.30 und 22 Uhr mit Plakaten durch die Stadt gezogen, teilte die Polizei mit. Auf Bildern der Demo war Rauch von Feuerwerkskörpern zu sehen, die gezündet wurden. Es habe aber keine nennenswerten Vorkommnisse gegeben, teilte die Polizei mit.

Wenn in einer Stadt oder einem Landkreis die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz (Ansteckungen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, dann gelten Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 und 5 Uhr. Dies ist derzeit in fast allen hessischen Gemeinden der Fall, auch in Frankfurt.



