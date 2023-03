30-Jährige nach Unfall mit LKW in Darmstadt gestorben

Darmstadt. Am Mittwochmorgen (15.03.) ist es gegen 6.45 Uhr auf der Bleichstraße in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 30-jährige Radfahrerin aus Darmstadt tödlich verletzt wurde.

Aktuellen Ermittlungen zufolge musste ein 53-jähriger Lastwagenfahrer an der Kreuzung Bleichstraße / Kasinostraße an einer roten Ampel halten, wie die Polizei berichtet. Er befand sich auf der rechten der beiden Linksabbiegerspuren und wollte nach links in Richtung Rheinstraße weiterfahren.

Als die Ampel auf Grün sprang und der Lastwagenfahrer aus Northeim losfuhr, übersah er eine 30 Jahre alte Radfahrerin, die ebenfalls an der roten Ampel vor ihm stand und in die gleiche Richtung fahren wollte, und erfasste sie. Die Frau aus Darmstadt erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde hierzu ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Lastwagen samt Anhänger sowie das Fahrrad wurden vorläufig sichergestellt.

Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten, kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.