Viernheim. Aus einem Discount-Markt in der Wiesenstraße in Viernheim sind am Ostersonntag (17.) 30 Flaschen Whiskey und Wodka gestohlen worden. Der dunkel gekleidete Täter wurde gegen 21.30 Uhr von einem Zeugen gesehen, wie er mit einem Rucksack auf sein Fahrrad stieg und weg fuhr. Zuvor wurde die Ladenscheibe des Markts mit einem Gullydeckel eingeworfen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt Hinweise unter 06252 / 706-0 entgegen.

