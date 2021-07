Bergstraße. Der Verein „Wir sind Bergstraße“ engagiert sich in der Coronakrise für Menschen in der Region, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Jetzt spendete „Wir sind Bergstraße“ insgesamt 30 000 Mund-und-Nasenschutz-Masken für die Tafeln in Bensheim, Lampertheim und Viernheim. Unser Bild entstand bei der Übergabe der großen Pakete mit den Hilfsgütern. red/BILD: Lotz

