299 Kameras überwachen in Hessen öffentliche Plätze und Straßen

Hessen. Für die Videoüberwachung an öffentlichen Straßen und Plätzen sind in Hessen insgesamt 299 Kameras im Einsatz. Diese Kameras überwachten in 20 hessischen Städten 28 Schutzbereiche, teilte Innenminister Peter Beuth auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit. "Mit moderner Videotechnik können wir öffentliche Plätze noch sicherer machen."

Die Kameras schreckten Straftäter ab, erhöhten die Reaktionsfähigkeit der Polizei, stärkten das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und erleichterten das Aufklären von Kriminalität, betonte Beuth. Seit 2021 werde der Ausbau der Videosicherheitstechnik in den Kommunen mit 2,8 Millionen Euro vom Land unterstützt.